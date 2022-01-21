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Posted 21 января 2022,, 15:33

Published 21 января 2022,, 15:33

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе капремонта ГДДЮТ

21 января 2022, 15:33
Контроль за капитальным ремонтом ГДДЮТ продолжает администрация Нижнего Тагила. Выездное совещание провел глава города Владислав Пинаев. Ранее из-за сильных разрушений конструкций было решено проводить дополнительные работы.

По словам Пинаева, главным вопросом стало повышение цен. На данный момент специалисты ищут варианты, как выйти из сложившейся ситуации, какие материалы можно заменить. Однако мэр подчеркнул, что стройка идет согласно графику, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

О том, как продвигаются ремонтные работы, также рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. На трех этажах, в залах и кабинетах были закончены демонтажные работы. Теперь рабочие оштукатуривают и шпаклюют стены. Кое-где начата полировка пола, а субоподрядчики занимаются инженерными сетями. На 40% закрыта кровля, осуществляется укладка утеплителя. Также рабочие начали заниматься фасадом.

Вопросы в ходе ремонта возникают ежедневно. Есть неутепленные места, которые были скрыты, где отсутствует утеплитель или обнаружены сквозные дыры,отметил Васильев.

По его словам, именно из-за этого во дворце было холодно.

Как продвигается капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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