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Posted 22 января 2022, 07:20

Published 22 января 2022, 07:20

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Свердловчанку с ребенком на руках травмировал дверью водитель автобуса

Свердловчанку с ребенком на руках травмировал дверью водитель автобуса

22 января 2022, 07:20
Фото: 1MI.
Женщину с ребенком на руках придавил дверью водитель автобуса в Каменске-Уральском. Она получила травму ноги.

21 января в автобусе № 103, следующего по маршруту Каменск-Уральский — Синарский, водитель на остановке не выпустил всех пассажиров с задней площадки, закрыл дверь и придавил пассажирку с ребенком на руках. При этом второй ребенок семи лет вообще не успел выйти и остался в салоне.

Пострадавшая пояснила, что в салоне отсутствовал свет, она травмировала ногу. Женщина собирается обратиться с жалобой в ООО «Пригородные пассажирские перевозки», сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».

Напомним, в Екатеринбурге кондуктор автобуса обругала пожилую пассажирку за замечание о скользких ступеньках. После проведенной проверки оказалось, что любительница нецензурной брани проживает в России незаконно и не имеет разрешения на работу. Теперь ей грозит депортация.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Свердловская область#Автобус#Женщина#Пассажир
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