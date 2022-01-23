Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Екатеринбурге из-за смога

Превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза было обнаружено в пробах, взятых в районе ЖК «Малевич». В Ботаническом микрорайоне и на Эльмаше взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает региональный Роспотребнадзор.