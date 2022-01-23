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Posted 23 января 2022, 12:26

Published 23 января 2022, 12:26

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Екатеринбурге из-за смога

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Екатеринбурге из-за смога

23 января 2022, 12:26
Фото: 1MI.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в Екатеринбурге превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза было обнаружено в пробах, взятых в районе ЖК «Малевич». В Ботаническом микрорайоне и на Эльмаше взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Проверка качества воздуха в областной столице была организовано ведомством из-за смога, накрывшего город.

Напомним, что, по данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.

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#Новости УрФО#Здоровье#Роспотребнадзор#Смог#Екатеринбург#Качество воздуха
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