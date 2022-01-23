Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Екатеринбурге из-за смога

Posted 23 января 2022, 12:26
Published 23 января 2022, 12:26
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
Превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза было обнаружено в пробах, взятых в районе ЖК «Малевич». В Ботаническом микрорайоне и на Эльмаше взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Проверка качества воздуха в областной столице была организовано ведомством из-за смога, накрывшего город.
Напомним, что, по данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.