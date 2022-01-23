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Posted 23 января 2022, 08:59

Published 23 января 2022, 08:59

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

«Сливал раствор на газон»: мужчина обвинил водителя в загрязнении Екатеринбурга

«Сливал раствор на газон»: мужчина обвинил водителя в загрязнении Екатеринбурга

23 января 2022, 08:59
Фото: 1MI.
Жидкость на ходу выливалась из лотка цементовоза в Екатеринбурге на перекрестке улиц Палисадной и Зенитчиков. Местный житель Евгений, заснявший процесс, заявил, что это вытекает раствор.

Евгений рассказал, что водитель стоял на перекрестке и сливал раствор на газон, а когда мужчина сделал замечание, то сразу же уехал, пишет Е1. В Unimix-Ural, чья эмблема была наклеена на бетономешалку, предположили, что вытекал не цемент, а жидкость. Там рассказали, что для того, чтобы слить цемент, нужно выйти из кабины.

Возможно, вытекало «молочко» из лотка, остатки жидкости после промывки,заявили в компании.

Также там отметили, что для слива бетона существуют специальные места, где машину сразу и промывают.

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#Происшествия#Новости УрФО#Экология#Загрязнение#Екатеринбург
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