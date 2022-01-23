Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге

Posted 23 января 2022, 09:50
Published 23 января 2022, 09:50
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
В процессе прогулки вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое активисты движения «Экодозор» обнаружили возгорание. Его общая площадь достигает около 150 квадратных метров. Активисты рассказали, что пожар находится в 50 метрах от воды. В общей сложности действуют четыре источника, а дым идет по Исети.
Теперь в «Экодозоре» планируют сообщить о пожаре в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу. По мнению волонтером, необходимо уже сейчас тушить возгорание, поскольку весной до него будут проблематично добраться. Пока к месту пожара возможно дойти по льду.
Напомним, свердловский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.