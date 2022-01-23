Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге

Теперь в «Экодозоре» планируют сообщить о пожаре в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу. По мнению волонтером, необходимо уже сейчас тушить возгорание, поскольку весной до него будут проблематично добраться. Пока к месту пожара возможно дойти по льду.