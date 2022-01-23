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Posted 23 января 2022, 09:50

Published 23 января 2022, 09:50

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге

Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге

23 января 2022, 09:50
Фото: 1MI.
Предполагается, что смог, зависший над Екатеринбургом на несколько дней, мог появиться из-за торфяных пожаров в пригороде.

В процессе прогулки вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое активисты движения «Экодозор» обнаружили возгорание. Его общая площадь достигает около 150 квадратных метров. Активисты рассказали, что пожар находится в 50 метрах от воды. В общей сложности действуют четыре источника, а дым идет по Исети.

Теперь в «Экодозоре» планируют сообщить о пожаре в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу. По мнению волонтером, необходимо уже сейчас тушить возгорание, поскольку весной до него будут проблематично добраться. Пока к месту пожара возможно дойти по льду.

Напомним, свердловский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.

Удушливый смог над Екатеринбургом продержится до 26 января
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#Новости УрФО#Пожар#Здоровье#Волонтеры#Смог#Пожары в Свердловской области#Екатеринбург
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