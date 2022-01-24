tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2022,, 09:31

Published 24 января 2022,, 09:31

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

13-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

24 января 2022, 09:31
13-летний Иван Пестов житель Нижнего Тагила продемонстрировал чудеса выносливости, подтянувшись на высокой перекладине необычным способом.

Объединение уличной атлетики Нижнего Тагила поздравило с очередным рекордом участника команды «Стойкие» Ивана Пестова. В свои 13 лет подросток стал еще раз рекордсменом России, подтянувшись 6 раз на высокой перекладине необычным способом.

Упражнение выполнялось 1 января в спортивном зале. Ваня привычно подпрыгнул, уцепился за перекладину руками и начал подтягиваться. Но делал он это не десятью, а только четырьмя пальцами.

В остальном же положение тела при выполнении сложного задания практически не менялось. Руки подросток держал на ширине плеч, ноги пола не касались, ступни — сведены. При подтягивании подбородок следовало поднимать выше перекладины. Даже взрослым это не всегда по силам!

К постановке рекорда школьник готовился один месяц. Большая заслуга в этом принадлежит тренеру команды «Стойкие» Фанису Хайруллину.

У моих воспитанников, включая Ваню, уже четыре национальных рекорда. А всего в списке побед уже восемь атлетических достижений! рассказал он.

Материалы по теме
Тагильский школьник попал в Книгу рекордов России за вис на руках на перекладинеТагильчанам предлагают попасть в книгу рекордов Гиннеса при помощи вышивки крестикомТагильский школьник попал в Книгу рекордов России с горизонтальным упором на руках
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Книга#Видео#Книга рекордов#Книга рекордов России#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 12:06
Лесорубы в Свердловской области случайно разбудили медведя во время своих работ
Сегодня, 09:11
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29
Команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»
Сегодня, 12:27
Желали смерти и жгли фото: школьники в Магнитогорске издевались над учительницей
Сегодня, 11:59
Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском тракте
Сегодня, 12:49