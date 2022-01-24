13-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

Posted 24 января 2022,, 09:31
Published 24 января 2022,, 09:31
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Объединение уличной атлетики Нижнего Тагила поздравило с очередным рекордом участника команды «Стойкие» Ивана Пестова. В свои 13 лет подросток стал еще раз рекордсменом России, подтянувшись 6 раз на высокой перекладине необычным способом.
Упражнение выполнялось 1 января в спортивном зале. Ваня привычно подпрыгнул, уцепился за перекладину руками и начал подтягиваться. Но делал он это не десятью, а только четырьмя пальцами.
В остальном же положение тела при выполнении сложного задания практически не менялось. Руки подросток держал на ширине плеч, ноги пола не касались, ступни — сведены. При подтягивании подбородок следовало поднимать выше перекладины. Даже взрослым это не всегда по силам!
К постановке рекорда школьник готовился один месяц. Большая заслуга в этом принадлежит тренеру команды «Стойкие» Фанису Хайруллину.
У моих воспитанников, включая Ваню, уже четыре национальных рекорда. А всего в списке побед уже восемь атлетических достижений! рассказал он.