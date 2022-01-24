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Posted 24 января 2022,, 14:24

Published 24 января 2022,, 14:24

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Детский омбудсмен в Омске раскрыла подробности об убитой семье из трех человек

Детский омбудсмен в Омске раскрыла подробности об убитой семье из трех человек

24 января 2022, 14:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Убитая в деревне Юрьевка Павлоградского района Омской области семья в составе трех не принадлежала к категории неблагополучных. Соседи и знакомые не писали жалобы на погибших в соответствующие органы, рассказала представителям СМИ детский омбудсмен региона Елизавета Степкина.

По ее словам, согласно имеющейся информации, в поле зрения органов полиции и опеки покойные не попадали. Такими словами Степкина прокомментировала задержание граждан, которые подозреваются в преступлении. Речь идет о 14-летней дочери умершей женщины и ее 17-летнем товарище, пишет NEWS.ru.

Напомним, сведения о тройном убийстве в деревне Юрьевка Павлоградского района распространились утром 22 января. Неустановленный злоумышленник зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10-летнюю дочь.

#Происшествия
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