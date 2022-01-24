Главный следователь региона проведет прием жителей Нижнего Тагила

Задать вопросы можно будет с 13.00 до 14.00 в помещении Тагилстроевского райотдела СК по адресу проспект Мира, 56. Местные жители получат возможность спросить о ходе доследственных проверок и расследовании уголовных дел, однако стоит помнить, что дела должны попадать под компетенцию следственного комитета. Например, тяжкие преступления, невыплата зарплат и другое. Также можно сообщить о бездействии следственных органов, сообщает пресс-служба свердловского СК.