Группа «Россети» ввела в строй новый Кольско-Карельский транзит

Благодаря второй цепи транзита возможность передачи мощности по Кольско-Карельскому транзиту выросла в полтора раза — до 615 МВт. Это должно исключить риски в работе энергосистем Карелии и Мурманской области изолированно от единой энергетической системы России. Также проект позволит покрыть текущие и планируемые потребности в электричестве. В дальнейшем группа «Россети» планирует использовать транзит в передаче энергии Кольской ВЭС — крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции.