Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Posted 25 января 2022, 12:27
Published 25 января 2022, 12:27
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», сообщили в пресс-службе оператора по управлению сетями KEGOC.
В результате случилось аварийное отключение. На данный момент специалисты устраняют последствия аварии.
Однако в министерстве энергетики Узбекистана в массовом отключении обвиняется именно Казахстан, так как авария произошла в его электросети.