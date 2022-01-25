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Posted 25 января 2022, 12:27

Published 25 января 2022, 12:27

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

25 января 2022, 12:27
Фото: 1MI.
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Причиной назвали перегруз транзитной линии в Казахстане.

25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», сообщили в пресс-службе оператора по управлению сетями KEGOC.

В результате случилось аварийное отключение. На данный момент специалисты устраняют последствия аварии.

Однако в министерстве энергетики Узбекистана в массовом отключении обвиняется именно Казахстан, так как авария произошла в его электросети.

#Происшествия#Казахстан#Отключение#Свет
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