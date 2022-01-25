Ректор УГТУ: Выпускной экзамен в техникумах нужно сделать практическим

Кроме этого, он напомнил, что в настоящее время вузу приходится самостоятельно заниматься поиском денег на организационные расходы вроде ремонта общежития в колледже УГТУ. И это несмотря на то, что линия СПО была создана с целью обеспечения региона профессиональными кадрами. Но на практике регион платит только за учебу «заказанных» специалистов.