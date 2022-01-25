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Posted 25 января 2022, 11:43

Published 25 января 2022, 11:43

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков

Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков

25 января 2022, 11:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Слухи о возвращении школьников Свердловской области на дистанционное обучение прокомментировал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, перевод на данную форму обучения отдельных классов или даже школ, где происходят вспышки заболеваемости, является самым эффективным методом. Также Креков добавил, что на данный момент проводится выборочная проверка школьников на коронавирус, чтобы выявить бессимптомных больных.

Однако вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого, отметил Креков, будут наращиваться объемы тестирования.

Напомним, вакцинация от коронавируса подростков уже стартовала в Екатеринбурге. Планируется доставить препараты для прививок и в другие города, в том числе Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области
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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Школьники#Павел Креков#Дистант
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