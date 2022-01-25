Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков

По его словам, перевод на данную форму обучения отдельных классов или даже школ, где происходят вспышки заболеваемости, является самым эффективным методом. Также Креков добавил, что на данный момент проводится выборочная проверка школьников на коронавирус, чтобы выявить бессимптомных больных.