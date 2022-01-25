За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей

Вместе с договором женщина получила прайс, в котором сказано, что обращение к губернатору и омбудсмену будет стоить по пять тысяч рублей, обращение в ПФР — 4,8 тысячи рублей, а в прокуратуру — 3,9 тысячи. Всего за семь обращений пенсионерка должна была заплатить 31 тысячу рублей.