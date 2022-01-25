За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей

Posted 25 января 2022, 07:56
Published 25 января 2022, 07:56
Modified 18 сентября 2022, 14:42
Updated 18 сентября 2022, 14:42
Представители фирмы «Юридическое право» пообещали, что решат вопрос со стажем и пенсией, пишет Ура.ру со ссылкой на саму пострадавшую.
Женщина увидела рекламу в интернете и записалась на консультацию. Она хотела узнать, можно ли ей пересчитать стаж и добавить не засчитанные года для увеличения пенсии.
Представители компании заявили, что лучше написать сразу несколько обращений и тогда вопрос будет решен в ее пользу, рассказывает пострадавшая. С ней составили договор, за который женщина заплатила 500 рублей.
Вместе с договором женщина получила прайс, в котором сказано, что обращение к губернатору и омбудсмену будет стоить по пять тысяч рублей, обращение в ПФР — 4,8 тысячи рублей, а в прокуратуру — 3,9 тысячи. Всего за семь обращений пенсионерка должна была заплатить 31 тысячу рублей.
В самой компании пояснили, что это их личный прайс.
Ситуацию прокомментировала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что юридические мошенники — это позор и обратиться к омбудсмену можно бесплатно, так как ведомство создано для помощи людям. Она уточнила, что можно прийти со своими проблемами и написать обращение своими словами.