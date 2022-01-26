Екатеринбуржец пожаловался на невозможность дозвониться до горячей линии по COVID-19

Напомним, что минувшим днем на брифинге замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что нагрузка на горячую линию действительно выросла в два раза. На данный момент поступает около четырех тысяч звонков в сутки, обработать кол-центры могут до шести тысяч звонков.