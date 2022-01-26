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Posted 26 января 2022, 10:32

Published 26 января 2022, 10:32

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Екатеринбуржец пожаловался на невозможность дозвониться до горячей линии по COVID-19

Екатеринбуржец пожаловался на невозможность дозвониться до горячей линии по COVID-19

26 января 2022, 10:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Заболевший коронавирусом житель Екатеринбурга пожаловался, что два дня не мог дозвониться до горячей линии, также как и до больницы, к которой он приписан.

Об этом мужчина написал в своем Instagram. Зато ему прислали в WhatsApp документ об ответственности и штрафом от 200 до 500 тысяч.

Напомним, что минувшим днем на брифинге замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что нагрузка на горячую линию действительно выросла в два раза. На данный момент поступает около четырех тысяч звонков в сутки, обработать кол-центры могут до шести тысяч звонков.

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#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Коронавирус#Проблемы#Горячая линия#Екатеринбург
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