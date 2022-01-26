В Приморском крае при взрыве гранаты в жилом доме пострадали 5 человек

Posted 26 января 2022, 03:01
Published 26 января 2022, 03:01
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Инцидент произошёл 25 января. Граната взорвалась на шестом этаже в доме № 4 по улице Островского. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы.
После смерти одного пострадавшего следователи регионального СК возбудили уголовное дело. Основная версия — покушение на убийство двух и более лиц.
Жителя Арсеньева посекло осколками разорвавшегося боеприпаса. По заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от большой кровопотери.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Установлено, что организатор взрыва — ранее судимый гражданин.
Прокуратура в этой связи намерена оценить работу уголовно-исполнительной инспекции и других уполномоченных органов, осуществлявших за ним надзор, так как не отбытая осужденным часть наказания была заменена на ограничение свободы, сообщает «Восток-Медиа».