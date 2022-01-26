В Приморском крае при взрыве гранаты в жилом доме пострадали 5 человек

Прокуратура в этой связи намерена оценить работу уголовно-исполнительной инспекции и других уполномоченных органов, осуществлявших за ним надзор, так как не отбытая осужденным часть наказания была заменена на ограничение свободы, сообщает «Восток-Медиа».