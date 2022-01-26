В России впервые проводят конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Во время следующего этапа конкурса эксперты и члены жюри оценят работы участников. До конца января члены жюри проголосуют за работы в онлайн-формате. В финале экспертного голосования в начале февраля станут известны имена победителей. В последующем победители войдут в шорт-лист и продемонстрируют свои проекты в офлайн-формате в Москве.