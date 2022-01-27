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Posted 27 января 2022, 06:48

Published 27 января 2022, 06:48

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год

Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год

27 января 2022, 06:48
Фото: 1MI.
Больше 20 преступлений коррупционной направленности зарегистрировано на территории Нижнего Тагила за 2021 год. Также выявлено 11 фактов передачи взятки.

Об этом рассказал начальник городской полиции Ибрагим Абудлкадыров.

Напомним, на данный момент в Нижнем Тагиле завершается суд по уголовному делу в отношении бывшего начальника городского ГИБДД Анатолия Чернова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Для него прокуратура запросила 2,5 года лишения свободы.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший заместитель командира взвода Сергей Петухов и двое сотрудников ГИБДД Денис Холстинин и Константин Бабушкин. Для каждого из них прокуратура запросила по одному году колонии-поселения.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коррупция#Преступление
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