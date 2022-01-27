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Posted 27 января 2022, 11:47

Published 27 января 2022, 11:47

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Клубам и ресторанам Свердловской области продлили ночную работу до 3 февраля

Клубам и ресторанам Свердловской области продлили ночную работу до 3 февраля

27 января 2022, 11:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Изменения в указ об особом режиме допуска жителей в организации общественного питания в связи с пандемией внесены в Свердловской области.

Согласно изменениям, организации общественного питания могут работать в ночное время до 3 февраля. Ранее этот срок был ограничен 27 января.

Напомним, что 27 февраля был поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в регионе — 1896 человек. Кроме того, только в областной столице по данным на 26 января 407 классов были переведены на дистанционное обучение.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Ограничения#Общепит#Пандемия
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