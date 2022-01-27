Клубам и ресторанам Свердловской области продлили ночную работу до 3 февраля

Posted 27 января 2022, 11:47
Published 27 января 2022, 11:47
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Согласно изменениям, организации общественного питания могут работать в ночное время до 3 февраля. Ранее этот срок был ограничен 27 января.
Напомним, что 27 февраля был поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в регионе — 1896 человек. Кроме того, только в областной столице по данным на 26 января 407 классов были переведены на дистанционное обучение.