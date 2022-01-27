Минеева: Московский бизнес просит продлить ФОТ 3.0

В России с 1 ноября 2021 года стартовал второй этап программы ФОТ 3.0 в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса в нерабочие дни. Как сообщают представители Минэкономразвития России, за два месяца прошлого года кредиты были выданы свыше 26 тысячам компаний. Благодаря этому удалось сохранить более 650 тысяч рабочих мест.