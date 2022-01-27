На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

Posted 27 января 2022, 15:15
Published 27 января 2022, 15:15
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
ЧП произошло рано утром 27 января. Молодой человек открыл огонь из автомата Калашникова в караульном помещении на территории завода «Южмаш», а после попытался скрыться. В городе был введен план «Сирена» и поднят по тревоге личный состав полиции и Нацгвардии. Вскоре злоумышленник был задержан.
От его пуль погибли четыре сослуживца и работница завода, сообщает ТАСС. Причины, толкнувшие 20-летнего парня на жестокое преступление, пока неизвестны. Следствие проверит, подвергался ли молодой человек из Одесской области давлению со стороны сослуживцев и начальства.
В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жесткое наказание,подчеркнул советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Напомним, что осенью минувшего года два солдата-срочника погибли в 42-й Тагильской ракетной дивизии. Двадцатилетний срочник, отстав от группы в лесу во время учений, погиб от удара током, девятнадцатилетний солдат покончил с собой, застрелившись.