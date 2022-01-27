На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

ЧП произошло рано утром 27 января. Молодой человек открыл огонь из автомата Калашникова в караульном помещении на территории завода «Южмаш», а после попытался скрыться. В городе был введен план «Сирена» и поднят по тревоге личный состав полиции и Нацгвардии. Вскоре злоумышленник был задержан.