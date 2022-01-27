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Posted 27 января 2022, 15:15

Published 27 января 2022, 15:15

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

27 января 2022, 15:15
Фото: 1MI.
20-летний военнослужащий Нацгвардии расстрелял из автомата пять человек в Днепре, еще пятеро получили ранения.

ЧП произошло рано утром 27 января. Молодой человек открыл огонь из автомата Калашникова в караульном помещении на территории завода «Южмаш», а после попытался скрыться. В городе был введен план «Сирена» и поднят по тревоге личный состав полиции и Нацгвардии. Вскоре злоумышленник был задержан.

От его пуль погибли четыре сослуживца и работница завода, сообщает ТАСС. Причины, толкнувшие 20-летнего парня на жестокое преступление, пока неизвестны. Следствие проверит, подвергался ли молодой человек из Одесской области давлению со стороны сослуживцев и начальства.

В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жесткое наказание,подчеркнул советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, что осенью минувшего года два солдата-срочника погибли в 42-й Тагильской ракетной дивизии. Двадцатилетний срочник, отстав от группы в лесу во время учений, погиб от удара током, девятнадцатилетний солдат покончил с собой, застрелившись.

#Происшествия#Украина#Солдат#Жертвы
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