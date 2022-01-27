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Posted 27 января 2022, 10:06

Published 27 января 2022, 10:06

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Помогавший с системой очистки воды в Нижнем Тагиле профессор Пупырев ушел из жизни

Помогавший с системой очистки воды в Нижнем Тагиле профессор Пупырев ушел из жизни

27 января 2022, 10:06
Фото: 1MI.
На 78-м году жизни скончался профессор, доктор технических наук Евгений Пупырев, участвовавший в выборе системы очистки воды в Нижнем Тагиле.

Основной областью научной деятельности Евгения Ивановича была разработка программ и технологий рационального водопользования и утилизации отходов, а также комплексного благоустройства территорий. Под его руководство были созданы крупнейшие водопроводные и канализационные станции, комплексы по переработке бытовых и промышленных отходов в целом ряде городов страны.

Приложил свою руку Евгений Пупырев и к выбору технологической схемы системы очистки воды, подаваемой с Черноисточинского водохранилища жителям Нижнего Тагила.

Отпевание и похороны ученого пройдут 29 января в 13:30 на Митинском кладбище города Красногорск, сообщили в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Очистка воды#Ученый#Умер
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