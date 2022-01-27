tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2022, 12:33

Published 27 января 2022, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Предприятие в Каменск-Уральском не платило работникам зарплату

Предприятие в Каменск-Уральском не платило работникам зарплату

27 января 2022, 12:33
Фото: 1MI.
ООО «СБУ-Плюс» в Каменск-Уральском погасило долги по зарплате на сумму свыше 679 тысяч рублей только после вмешательства прокуратуры.

Эту сумму предприятие задолжало пяти своим сотрудникам. Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что ранее уволенному работнику не были выплачены расчетные. Через суд ведомство добилось выплаты задолженности и компенсации за задержку этому сотруднику. По данному факту было возбуждено административное дело.

Также ООО «СБУ-Плюс» было оштрафовано на 30 тысяч рублей постановлением регионального инспектора труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Материалы по теме
Звезда «Уральских пельменей» из-за долга не смог улететь из Екатеринбурга в Таиланд
#Общество#Каменск-Уральский#Прокуратура#Зарплата#Долги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика