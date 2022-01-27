Предприятие в Каменск-Уральском не платило работникам зарплату

Эту сумму предприятие задолжало пяти своим сотрудникам. Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что ранее уволенному работнику не были выплачены расчетные. Через суд ведомство добилось выплаты задолженности и компенсации за задержку этому сотруднику. По данному факту было возбуждено административное дело.