Предприятие в Каменск-Уральском не платило работникам зарплату

Posted 27 января 2022, 12:33
Published 27 января 2022, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Эту сумму предприятие задолжало пяти своим сотрудникам. Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что ранее уволенному работнику не были выплачены расчетные. Через суд ведомство добилось выплаты задолженности и компенсации за задержку этому сотруднику. По данному факту было возбуждено административное дело.
Также ООО «СБУ-Плюс» было оштрафовано на 30 тысяч рублей постановлением регионального инспектора труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.