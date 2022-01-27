XIII премия «КонТЭКст» открыла прием заявок на участие

В текущем году также появились три новые номинации. Речь идет об информационной активности во время пандемии, развитии компаний направления ESG и анализе коммуникационных проектов по развитию цифровизации. В целом будет представлено 24 номинации, в числе которых — проекты, нацеленные на работу с молодыми людьми и развитие кадрового потенциала; имиджевые PR-проекты; корпоративные издания и лидер коммуникаций, где члены жюри оценят личный вклад в развитие коммуникационной отрасли. А важнейшим параметром оценки выступит качество презентации участников, подготовленной в формате видео.