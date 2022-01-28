96 млн задолжал «Уралстроймонтаж» тагильскому УВЗ

ООО «Уралстроймонтаж» зарегистрировано в 2004 году, директором является Алексей Голященко. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. В 2017 году с компанией был заключен контракт на строительство дублера Черноисточинского шоссе на Гальянке в Нижнем Тагиле. Однако дорога до сих пор не введена в эксплуатацию, потому что построена с нарушениями.