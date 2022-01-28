На совещании в Южно-Сахалинске обсудили пользу отмены налогов для бизнеса на Курилах

«Законопроект подготовлен по поручению президента РФ. Он уже прошел первые чтения в Государственной думе и в ближайшее время будет принят, — заявил Трутнев. — Но уже сегодня надо понять, как сделать так, чтобы преференциальный режим стартовал быстро. Для этого необходимо провести довольно значительную работу. Она уже началась. Мы работаем вместе: и руководство Сахалинской области, и федеральные органы исполнительной власти».