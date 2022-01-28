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Posted 28 января 2022,, 06:42

Published 28 января 2022,, 06:42

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

На совещании в Южно-Сахалинске обсудили пользу отмены налогов для бизнеса на Курилах

28 января 2022, 06:42
В Южно-Сахалинске состоялось совещание во главе с зампредом Правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Рассмотрены актуальные вопросы, напрямую связанные с введением преференциального режима для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на Курильских островах.

Правительство РФ направило депутатам Госдумы проект закона «О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации» № 27883-8. Данный документ предусматривает, что налогоплательщикам с Курильских островов можно рассчитывать на преференциальный налоговый режим, пишет astv.ru.

Речь идет, в частности, о следующих преференциях: освобождение на 20 лет от обязанности уплачивать налог на прибыль организаций, налог на имущество компаний, транспортный и земельный налоги; пониженный тариф страховых взносов на уровне 7,6 процента; применение процедуры свободной таможенной зоны на Курилах.

«Законопроект подготовлен по поручению президента РФ. Он уже прошел первые чтения в Государственной думе и в ближайшее время будет принят, — заявил Трутнев. — Но уже сегодня надо понять, как сделать так, чтобы преференциальный режим стартовал быстро. Для этого необходимо провести довольно значительную работу. Она уже началась. Мы работаем вместе: и руководство Сахалинской области, и федеральные органы исполнительной власти».

Новый законопроект существенно упростит процесс освоения Курил. Выиграют от этого как дальневосточная, так и вся национальная экономика, полагает Юрий Трутнев. По его словам, речь идет здесь о создании новых туристических, социальных и промышленных объектов.

Полномочный представитель главы российского государства в ДФО также выразил мнение о том, что правительству нужно создать условия, максимально комфортные для потенциальных инвесторов. Юрий Трутнев уточнил: им необходимо предоставлять участки земли, на которые подается электричество.

Помимо преференциального режима, инвесторам следует предоставлять иные инструменты, которые внедрены на Дальнем Востоке, добавил вице-премьер-министр.

Участники совещания в деталях обсудили вопросы, касающиеся расширения и модернизации населенных пунктов на Курилах, а также их зонирования.

«Проводится работа по планировке территорий. Инвесторы должны понимать, где будет находиться зона под рекреацию, где — под промышленные проекты. Мы планируем ее завершить к сентябрю. К этой работе подключим инвесторов, чтобы учитывать их мнение. Отдельно прорабатывается возможность строительства жилья и создания социальной инфраструктуры», — подытожил губернатор Сахалина Владимир Лимаренко.

#Общество
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