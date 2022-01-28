Почти в два раза выросло число мигрантов из других стран в Свердловской области

По информации ведомства, в 2021 году в регион прибыло 14,1 тысячи гражданина других стран, больше 13 тысяч из них приехали из стран СНГ. При этом отток составил только пять тысяч человек. В общей сложности прирост составил 9,1 тысячи человек. В 2020 году он держался на уровне 5,7 тысячи человек.