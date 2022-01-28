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Posted 28 января 2022, 11:01

Published 28 января 2022, 11:01

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

После падения куска кровли на проходчика в шахте на Урале возбуждено уголовное дело

После падения куска кровли на проходчика в шахте на Урале возбуждено уголовное дело

28 января 2022, 11:01
Фото: 1MI.
После того, как часть кровли упала на проходчика в шахте АО «Богословское рудоуправление» в Краснотурьинске, возбуждено уголовное дело.

Проверка прокуратуры пока еще продолжается. Установлено, что пострадавший 19 января 2022 года пришел на смену на участок № 3 шахты «Северопесчанская».

В тот же день при сопряжении погрузочного орта с вентиляционной сбойкой на горизонте — 330 м.в Новопесчанского участка шахты «Северопесчанская» при производстве работ по креплению опор отслоилась горная масса с кровли выработки и упала на проходчика. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина госпитализирован.

Согласно наряду, на месте выполнения работ проходчики участка должны были закрепить сопряжение вентиляционной сбойки и погрузочного орта сталеполимерными анкерами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент жизни и здоровью работника ничего не угрожает. Он продолжает проходить лечение. Планируется направить его на реабилитацию в Екатеринбург.

По материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

#Происшествия#Прокуратура#Краснотурьинск#Следственный отдел
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