После падения куска кровли на проходчика в шахте на Урале возбуждено уголовное дело

В тот же день при сопряжении погрузочного орта с вентиляционной сбойкой на горизонте — 330 м.в Новопесчанского участка шахты «Северопесчанская» при производстве работ по креплению опор отслоилась горная масса с кровли выработки и упала на проходчика. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина госпитализирован.