Тагильчане просят о тотальной проверке автобусных маршрутов во всех районах города

Posted 28 января 2022, 10:01
Published 28 января 2022, 10:01
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
Жители Нижнего Тагила, недовольные работой общественного транспорта, оставили больше 200 комментариев. Тагильчане пожаловались на работу 16 маршрутов: № 1, 14, 20, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 43, 46, 55, 57 и 61. Стоит отметить, что всего в Нижнем Тагиле для пассажиров действует 45 маршрутов, которые перевозят горожан в разных районах города.
Людям, не дождавшимся автобусов и маршруток, приходится вызывать такси или идти пешком. Чаще всего жалуются на движение общественного транспорта в отдаленные части города.
38 ВМЗ-Тагилстрой — как хотят так и ездят. Надо, чтобы по расписанию ходили, хотя бы каждые полчаса, а то надоело к Уралу пешком ходить.
С Рудника после 20:00 не уехать, все едут мимо. Несколько раз уезжала на такси, а несколько раз шла пешком от остановки «Нефтебаза» до Тагилстроя к 49 школе. В чем причина? Должны ездить как минимум до 22:00.
Некоторые пользователи отмечают, что иногда маршрутки нарушают расписание не только рано утром или поздно вечером, но и в дневное время. Кроме того, водители намеренно сворачивают с маршрутов или проезжают мимо остановок пустыми.
43 маршрут за четыре месяца всего один раз видел. А он существует, и промежуток по времени по расписанию — 20 минут.
С ГГМ едут последние рейсы 33 и 34 маршрута, дожидаются 21:00, забирают пассажиров у «Кита». И больше маршруток нет… Как добираться домой?
Администрация Нижнего Тагила следит за перевозчиками и наказывает их за нарушение контракта. На 115 тысяч рублей были оштрафованы «Объединение «Союз-НТ» и «Техноком» за отсутствие 23 маршрутов на линии после проверки мэрии.
Тагильчане поддержали такие рейды и просят проводить их по всем направлениям транспорта. Пассажиры уверены, что перевозчиков стоит регулярно привлекать к ответственности за нарушение расписания движения транспорта.
Не хотят работать — надо штрафовать, по другому не понимают.
Наконец-то рейды организовали. Надо бы как минимум раз или два раза в месяц проводить. Езжу на автобусах редко, но помню как сам на Вые минут 40 простоял в -25 градусов, чтобы уехать в центр. Время было около 21.00.
Причины транспортных проблем озвучил на пресс-конференции мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Есть объективные и субъективные причины проблем с транспортом. Например, не рос тариф и понятно, почему не рос. Также пандемия коронавируса — 30% водителей выпало, и закрытые границы. Но это не должно влиять на работу, пояснил глава города.
При этом он считает, что регулярные штрафы перевозчикам не помогут решить транспортную проблему в городе.
У нас есть контракты, там все описано, и мы действительно наказываем перевозчиков. Но если мы будем делать это постоянно, то рано ли поздно окажемся в точке невозврата… И что мы будем с этим делать? Можно и контракты расторгать, но как дальше будем? Ищем компромиссные варианты взаимодействия, чтобы вернуть транспортную систему Нижнего Тагила в норму, рассказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что в городе муниципальным транспортом являются только трамваи, все остальные перевозчики — частные. В Нижнем Тагиле уже вводится система отслеживания общественного транспорта. 10 электронных табло установлены на остановках в разных районах города. По два табло появились на остановках «Театральная площадь» и ДК «Юбилейный» и по одному на остановках «Рудоуправление», «НТМК», «УВЗ», «СОШ 40», «Уральский клинический центр» и на перекрестке проспектов Мира и Ленина. Они должны начать работать в ближайшее время. Сейчас проходит обучение персонала транспортных компаний, а специалисты настраивают оборудование. Последние цифры после названия маршрута будут показывать время до прибытия автобуса.
Сейчас мы настроим ИТС, которую делаем в рамках нацпроекта. Скоро будут все данные, диспетчер будет видеть посекундно когда автобус уехал, где находится и остановился ли на остановке, подчеркнул Владислав Пинаев.