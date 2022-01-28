Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью за звонок об угрозе в Кольцово

Posted 28 января 2022, 13:14
Published 28 января 2022, 13:14
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Телефонный звонок поступил на единый экстренный номер «112». Неизвестный мужчина сообщил, что людям в терминале свердловского аэропорта Кольцово грозит опасность.
На место происшествия были направлены оперативные службы. Сотрудники полиции проверили помещения и не нашли никаких взрывных устройств.
Злоумышленника «вычислили» и задержали. Это 43-летний житель Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В момент совершения пративозаконных действий он был пьян.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Суд отправил фигуранта под подписку о невыезде.