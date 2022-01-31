Эксперт предсказал падение рынка жилья в РФ из-за высоких ставок по ипотеке

В свою очередь замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что за первое полугодие нынешнего года ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на двадцать лет может вырасти на 21 процент — и это при относительно благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5 процентов и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12 процентов. По ее словам, проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в новостройках.