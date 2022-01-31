Михаил Пашнин рассказал о важной роли хоккея в его жизни

Как рассказал Михаил Пашнин, он всегда мечтал быть похожим на своего отца, которого уважали все - и друзья, и коллеги. В настоящее время Валерию Михайловичу 61 год, он играет на льду уже девять лет. Ветеран НХЛ признается, что был очень рад, когда узнал, что в рамках турнира был открыт отдельный дивизион «Любитель 50+». Команда «Урал-Ветераны», в которой выступает Валерий Михайлович, сразу стала участником лиги.