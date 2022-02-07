Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о новой платформе

Помимо этого, Корпорация МСП объявила о запуске уникального сервиса на платформе - предприниматели могут подать заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. В частности, такую заявку можно подать в восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКО-банк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей.