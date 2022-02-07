Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о новой платформе

Posted 7 февраля 2022,, 09:05
Published 7 февраля 2022,, 09:05
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщает ria.ru, подобная инициатива позволяет получить наиболее востребованные для развития бизнеса сервисы и услуги.
Сейчас предприниматели могут воспользоваться 11 сервисами-помощниками для открытия и ведения бизнеса. При этом определяли перечень сервисов сами бизнесмены, участвовавшие в разработке и тестировании платформы. В дальнейшем их число увеличится.
Кроме того, подобная инициатива позволяет предпринимателю понять, как его видит государство. Специально для этого на цифровой платформе производится автоматический расчет рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других официальных источников при регистрации пользователя в личном кабинете.
Помимо этого, Корпорация МСП объявила о запуске уникального сервиса на платформе - предприниматели могут подать заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. В частности, такую заявку можно подать в восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКО-банк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей.
Кроме того, на данной платформе имеется конструктор документов, где собраны самые востребованные типовые шаблоны. Подобная инициатива дает возможность экономить время, а также создает удобства для предпринимателей. Помимо этого, новым помощником для бизнесменов станет законодательный дайджест, в котором простым языком разъясняются важные изменения в нормативно-правовой базе.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что с помощью платформы у бизнес-сообщества появилась возможность зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявку на привлечение финансирования сразу в несколько финансовых организаций. Он подчеркнул, что один ресурс сможет уместить в себе и региональные меры поддержки.
Кроме того, для предпринимателей создан сервис по бизнес-обучению. Ключевой его особенностью является возможность поиска персонального наставника по интересующему направлению и моментальная запись на встречу с ним.
На платформе для новичков в сфере бизнеса создана услуга, которая поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим. Затем можно сразу направить заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую.
Напомним, что Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ совместно разработали цифровую платформу для МСБ. Ее создание предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства, куратором является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Проект реализовывали представители крупнейших IT-платформ: YouDo, Yandex, Тинькофф, OZON и др.