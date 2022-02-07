Психиатр развеял миф об опасности антидепрессантов

Posted 7 февраля 2022,, 14:44
Published 7 февраля 2022,, 14:44
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
«Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают», - цитирует NEWS.RU слова Алексея Боброва.
Эксперт добавил, что бывают случае, когда необходимо прнимать антидепрессанты длительный период времени. И даже в этом случае страх не обоснован, так как необходимая дозировка подбирается квалифицированным специалистом.
«Другой вопрос, что в некоторых случаях депрессии необходимы длительные приёмы антидепрессантов. Но это необходимо решать с врачом», - считает эксперт.
При этом Алексей Бобров подчеркивает, что самостоятельно рассчитывать дозировку недопустимо. Особенно важно принимать антидепрессанты под контролем психиатра.
“Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача”, — обратил внимание врач.
Как ранее рассказал главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, продажи антидепрессантов увеличиваются в среднем на 15-20% каждый год.
Георгий Костюк уверен, что психиатрическую помощь может оказывать только врач-психиатр. При этом некоторые медицинские работники, которые не имеют соответствующего права, выписывают антидепрессанты своим пациентам.
Более того, представитель московского Депздрава добавил, что пандемия вызвала резкое увеличение количества случаев депрессивно-тревожных расстройств и панических атак у зараженных COVID-19. Однако число обращений к врачам-психиатрам осталось на прежнем уровне, так как граждане боятся посещать данных специалистов.
Согласно сведениям эксперта, в период первой волны COVID-19 продажи антидепрессантов увеличились во всей России, хотя эпидемиологическая обстановка по коронавирусу была сложной на тот момент только в столице страны.