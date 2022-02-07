Психиатр развеял миф об опасности антидепрессантов

“Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача”, — обратил внимание врач.