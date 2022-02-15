В Сбербанке оценили вероятность подорожания жилья в 2022 году

По словам Попова, Сбербанк в прошлом году выдал 1,8 триллиона рублей кредитов застройщикам, что в два раза больше относительно 2020 года. При этом сегодня очень много новых проектов, которые на 100% и более перекрываются средствами покупателей на эскроу-счетах. Попов также подчеркнул, что проблем со спросом девелоперы не испытывают, никакого пузыря здесь не надулось и ситуация полностью под контролем.