Тосунян проанализировал вероятность введения санкций против кредитных организаций РФ

Тосунян заметил, что такие угрозы, которые уже 25 раз обсуждались в СМИ, «немножечко утомили». Эксперт считает, что 80% таких публикаций можно считать слухами, и не более 20% — достоверной информацией. Он подчеркивает, что сначала необходимо понять, в каком объеме и масштабе будут введены эти санкции, и на какие конкретно банки они будут распространяться. Тогда можно сделать вывод, какая часть населения России пострадает от ограничений.