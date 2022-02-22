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Posted 22 февраля 2022, 08:32

Published 22 февраля 2022, 08:32

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Фекалии слили неизвестные в контейнер для мусора в Серове

Фекалии слили неизвестные в контейнер для мусора в Серове

22 февраля 2022, 08:32
Фото: 1MI.
Контейнер с жидкими фекалиями был обнаружен экипажем спецтехники в Серове на улице Новые дома, 13.

Площадка для сбора мусора располагается в частном секторе и у нее имеется только одна емкость. Так как сливать жидкие отходы в контейнеры для ТКО запрещается, на данный момент вывоз отходов с территории приостановлен.

При этом Роспотребнадзор и Серовская администрация получили уведомления об обнаружении отходов, не относящихся к ТКО, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

По числу таких инцидентов Серов лидирует в Свердловской области, рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов. По его словам, в марте и августе 2020 года уже были подобные случаи на улице Молодогвардейская, 68.

Администрация проводила разъяснительную работу с местными жителями о недопустимости слива ЖБО в контейнеры. Где-то мы уже начинаем говорить о раздельном сборе, а где-то до сих жители сливают в контейнеры содержимое туалетов, поделился исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

В компании «Рифей» напомнили, что к твердым отходам не относятся содержимое выгребных ям, септиков и биотуалетов. Вывозом таких отходов занимаются спецслужбы.

#Происшествия#Мусор#Серов#Контейнеры#Рифей
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