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Posted 22 февраля 2022, 05:45

Published 22 февраля 2022, 05:45

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»

Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»

22 февраля 2022, 05:45
Фото: 1MI.
Чиновник минэкономики Свердловской области стал жертвой мошенников. Личность и сумма не разглашаются.

Известно, что высокопоставленного сотрудника мошенники уговорили взять кредит и перевести им заемные средства, якобы чтобы защитить банковские вклады.

Недавно подобным образом на уловки попалась директор строительной компании в Екатеринбурге. Женщине 1983 года рождения сообщили от имени представителя банка и силовиков, что ее счет находится в опасности. При этом ей пригрозили никому не сообщать о разбирательствах. Впоследствии женщина взяла кредит на 2 миллиона рублей и перечислила его на неизвестные счета, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что жертвами становятся люди разных возрастов. Например, в Нижнем Тагиле пенсионерка осталась без жилья. Ее заставили продать квартиру и перевести деньги. Это подавалось как мера «защиты».

Та же схема лишила денег 32-летнего сотрудника спецназа из Екатеринбурга. Среди обманутых и сотрудница минприроды Свердловской области. Она перевела мошенникам 18 миллионов рублей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Банк#Мошенничество#Екатеринбург
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