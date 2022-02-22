Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»

Недавно подобным образом на уловки попалась директор строительной компании в Екатеринбурге. Женщине 1983 года рождения сообщили от имени представителя банка и силовиков, что ее счет находится в опасности. При этом ей пригрозили никому не сообщать о разбирательствах. Впоследствии женщина взяла кредит на 2 миллиона рублей и перечислила его на неизвестные счета, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.