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Posted 22 февраля 2022, 17:16

Published 22 февраля 2022, 17:16

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Тхэквондисты из Нижнего Тагила поедут на первенство России после победы на УрФО

22 февраля 2022, 17:16
Спортсмены секции «тхэквондо» из СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила приехали с первенства Уральского федерального округа с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Соревнования проходили в Сургуте 19 и 20 февраля. Воспитанники СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила привезли домой сразу несколько наград.

Лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали Кирилл Ларионов и Жанна Байкова. Третье место в своем классе — у Ульяны Тарасенко.

Спортсмены будут представлять Свердловскую область на первенстве России уже весной.

Тренируют ребят Максим Наговицын, Екатерина Выборнова и Елена Небогатова.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тхэквондо#Тренер#СШОР
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