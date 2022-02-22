Тхэквондисты из Нижнего Тагила поедут на первенство России после победы на УрФО

Спортсмены секции «тхэквондо» из СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила приехали с первенства Уральского федерального округа с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Соревнования проходили в Сургуте 19 и 20 февраля. Воспитанники СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила привезли домой сразу несколько наград. Лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали Кирилл Ларионов и Жанна Байкова. Третье место в своем классе — у Ульяны Тарасенко. Спортсмены будут представлять Свердловскую область на первенстве России уже весной. Тренируют ребят Максим Наговицын, Екатерина Выборнова и Елена Небогатова. 3 тагильских спортсмена стали призёрами Первенства России по тхэквондо Узнать подробнее Материалы по теме Призерами всероссийского турнира стали юные тагильские тхэквондисты Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями