Тхэквондисты из Нижнего Тагила поедут на первенство России после победы на УрФО

Posted 22 февраля 2022, 17:16
Published 22 февраля 2022, 17:16
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Соревнования проходили в Сургуте 19 и 20 февраля. Воспитанники СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила привезли домой сразу несколько наград.
Лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали Кирилл Ларионов и Жанна Байкова. Третье место в своем классе — у Ульяны Тарасенко.
Спортсмены будут представлять Свердловскую область на первенстве России уже весной.
Тренируют ребят Максим Наговицын, Екатерина Выборнова и Елена Небогатова.