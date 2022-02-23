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Posted 23 февраля 2022, 12:35

Published 23 февраля 2022, 12:35

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области

464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области

23 февраля 2022, 12:35
Фото: 1MI.
464,6 миллиона рублей выделило Управление автомобильных дорог Свердловской области на получение данных о нарушениях ПДД, снятых комплексами фото и видеофиксации.

Данные будут передаваться, чтобы взыскивать штрафы с водителей. Стационарные и передвижные камеры фиксируют нарушения скоростного режима, запрета на стоянку, выезд на выделенную полосу движения для автобусов, нарушения на перекрестках и пешеходных переходах со светофорами.

В техзадании указаны места размещения камер в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Березовском.

Победитель аукциона должен начать передачу данных не позднее 60 дней после заключения договора и до 4 июля 2022 года. Одно сообщение о нарушении в среднем оценивается в 1,18 рубля.

Напомним, не менее 60 камер планируется разместить на опасных участках трасс в Свердловской области в 2022 году. Они будут установлены в местах, где чаще всего происходили аварии.

За нарушителями на опасных свердловских трассах будут следить новые камеры
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#Транспорт#Свердловская область#Нарушение ПДД#Камеры#Фиксация нарушений
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