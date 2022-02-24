Из-за коронавируса, сокращений и кризиса резко возросло число банкротств на Урале

Posted 24 февраля 2022, 14:27
Published 24 февраля 2022, 14:27
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Причиной, по его словам, стала сложная социально-экономическая ситуация, а также упрощение и доступность процедуры, сказал Чураков в ходе пресс-конференции.
На данный момент заявления рассматриваются в течение трех месяцев. Ранее этот срок составлял пол года.
Учитывая, что социально-экономическая ситуация в стране сложная, банкротство стало востребовано в 2021 году. Отчасти, по словам зампреда, это обусловлено распространением коронавируса, сокращением мест и кризисом.
Он добавил, что в 2020 году чаще банкротились граждане, являющиеся клиентами МФО. Сейчас это уже клиенты госбанков и крупных федеральных банков. Обычно, отмечает Чураков, у заемщиков есть по 2-3 действующих кредита.