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Posted 24 февраля 2022, 14:27

Published 24 февраля 2022, 14:27

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Из-за коронавируса, сокращений и кризиса резко возросло число банкротств на Урале

Из-за коронавируса, сокращений и кризиса резко возросло число банкротств на Урале

24 февраля 2022, 14:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Число обращений о банкротстве граждан и ИП выросло в 2021 году на 91%. Зампред Арбитражного суда региона Илья Чураков назвал рост взрывным.

Причиной, по его словам, стала сложная социально-экономическая ситуация, а также упрощение и доступность процедуры, сказал Чураков в ходе пресс-конференции.

На данный момент заявления рассматриваются в течение трех месяцев. Ранее этот срок составлял пол года.

Учитывая, что социально-экономическая ситуация в стране сложная, банкротство стало востребовано в 2021 году. Отчасти, по словам зампреда, это обусловлено распространением коронавируса, сокращением мест и кризисом.

Он добавил, что в 2020 году чаще банкротились граждане, являющиеся клиентами МФО. Сейчас это уже клиенты госбанков и крупных федеральных банков. Обычно, отмечает Чураков, у заемщиков есть по 2-3 действующих кредита.

#Экономика#Коронавирус#Свердловская область#Банкротство
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