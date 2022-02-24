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Posted 24 февраля 2022, 14:47

Published 24 февраля 2022, 14:47

Modified 25 июня 2024, 09:47

Updated 25 июня 2024, 09:47

В сети появилась карта бомбоубежищ в Нижнем Тагиле

24 февраля 2022, 14:47
Сюжет
Операция на Украине
В сети появилась информация о трех бомбоубежищах. Сколько их на самом деле, выяснила редакция TagilCity.ru.

Адреса бомбоубежищ в Нижнем Тагиле

24 февраля в сети появилась карта бомбоубежищ в Нижнем Тагиле. Согласно сайту, в городе находятся всего три укрытия: одно в районе Сухоложского поселка и два в центре города. Еще три расположены на территории военного ракетного закрытого города в ЗАТО Свободный — в 38 км от центра города.

Фото: wikimapia.org

Сколько бомбоубежищ в Нижнем Тагиле

На самом деле в случае боевых действий в Нижнем Тагиле есть 341 защитное сооружение, сообщили редакции TagilCity.ru источник, отвечающий за ведение гражданской обороны в городе. 104 из них — убежище, еще 237 — противорадиационные укрытия (ПРУ). Также тагильчане смогут спрятаться в подвалах своих домов, отметил он.

Перечень сооружений и укрытий относится к секретной информации, сообщили редакции TagilCity.ru.

Чем отличается убежище от ПРУ и от подвала

Убежище — это специальное защитное сооружение от обычного, ядерного и химического оружия, бактериальных и химически опасных средств, а также от высоких температур и продуктов горения.

Противорадиационное укрытие — защищает только от радиоизлучений при заражении местности. При этот оно предназначено для длительного пребывания людей.

В обычных укрытиях, то есть в подвалах зданий люди смогут защититься от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, другими словами, от взрывов снарядов и бомбежки. Также укрытия предназначены для сохранения жизни горожан в случае обрушения здания.

Кто может претендовать на укрытие или противорадиационное укрытие в Нижнем Тагиле

Укрыться в специальных сооружениях смогут не все. Согласно документу, в убежище в первую очередь попадут работники организаций, имеющих мобилизационный заказ. Также там смогут укрыться сотрудники организаций первой и второй категории гражданской обороны. Помимо этого, на место в убежище имеют право люди, работающие с ядерными установками.

На противорадиационное укрытие имеют право сотрудники организаций первой и второй категории по ГО, если эти предприятия расположены зоне возможного радиоактивного заражения. В ПРУ также смогут попасть медики и нетранспортабельные больные.

В подвалах смогут разместиться остальные тагильчане. Последний раз учет укрытий вели, со слов источника, в 2015 году. Тогда специалисты отметили, что подземных помещений хватит для всех жителей Нижнего Тагила.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о начале спецоперации на Украине.

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