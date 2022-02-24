24 февраля в сети появилась карта бомбоубежищ в Нижнем Тагиле. Согласно сайту, в городе находятся всего три укрытия: одно в районе Сухоложского поселка и два в центре города. Еще три расположены на территории военного ракетного закрытого города в ЗАТО Свободный — в 38 км от центра города.