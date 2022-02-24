Задержаны пятеро вышедших на незаконные пикеты в Екатеринбурге

Posted 24 февраля 2022, 10:36
Published 24 февраля 2022, 10:36
Modified 19 июня 2022, 17:47
Updated 19 июня 2022, 17:47
Два человека были задержаны по пути домой, пишет Znak со ссылкой на одного из активистов.
Еще один общественник рассказал, что среди задержанных находится юрист Сергей Тиунов и активистка Екатерина Сурсякова.
Напомним, утром президент РФ Владимир Путин в ходе срочного совещания заявил о начале проведения спецоперации, связанной с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР. В некоторых городах жители сообщают о взрывах.