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Posted 24 февраля 2022, 10:36

Published 24 февраля 2022, 10:36

Modified 19 июня 2022, 17:47

Updated 19 июня 2022, 17:47

Задержаны пятеро вышедших на незаконные пикеты в Екатеринбурге

Задержаны пятеро вышедших на незаконные пикеты в Екатеринбурге

24 февраля 2022, 10:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Пятеро человек задержаны полицией в Екатеринбурге. Они вышли с одиночными пикетами против спецоперации на Украине.

Два человека были задержаны по пути домой, пишет Znak со ссылкой на одного из активистов.

Еще один общественник рассказал, что среди задержанных находится юрист Сергей Тиунов и активистка Екатерина Сурсякова.

Напомним, утром президент РФ Владимир Путин в ходе срочного совещания заявил о начале проведения спецоперации, связанной с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР. В некоторых городах жители сообщают о взрывах.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Операция на Украине#Задержание#Пикет#Екатеринбург#ДНР и ЛНР
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