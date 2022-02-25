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Posted 25 февраля 2022, 15:10

Published 25 февраля 2022, 15:10

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

25 февраля 2022, 15:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал представителям СМИ, чего ждать населению от санкций, наложенных Западом на ряд отечественных кредитно-финансовых учреждений.

Экономист пояснил, что в настоящее время для клиентов российских банков особых рисков нет, пишут «Народные новости».

По словам Миронова, санкции в основном направлены на ограничение финансирования с внешних рынков. В случае же более суровых ограничений могут возникать неполадки с работой карт Visa и MasterCard за рубежом. Он отметил, что с выдачей кредитов проблем быть не должно, но может увеличиться ставка по займам в случае роста ключевой ставки. Эксперт также добавил, что пока не следует вкладывать средства в акции и ценные бумаги, поскольку в этой сфере могут наблюдаться серьезные колебания.

#Экономика
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