Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

По словам Миронова, санкции в основном направлены на ограничение финансирования с внешних рынков. В случае же более суровых ограничений могут возникать неполадки с работой карт Visa и MasterCard за рубежом. Он отметил, что с выдачей кредитов проблем быть не должно, но может увеличиться ставка по займам в случае роста ключевой ставки. Эксперт также добавил, что пока не следует вкладывать средства в акции и ценные бумаги, поскольку в этой сфере могут наблюдаться серьезные колебания.