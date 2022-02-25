Глава ОМВД Туринска оправдан по делу о продаже мотоциклов на лом

С 12 по 18 октября 2018 года он обратился в пункт приема металлолома и договорился о сдаче. При этом, с его стороны не было попыток отыскать хозяев. Далее обвиняемый дал указание починенному вывезти мототехнику, в том числе принадлежащую физическим лицам. Предварительно он снял с них регистрационные номера.