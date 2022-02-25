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Posted 25 февраля 2022, 11:06

Published 25 февраля 2022, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Игорь Юшков рассказал о возможных ограничениях для нефтегазового сектора России

Игорь Юшков рассказал о возможных ограничениях для нефтегазового сектора России

25 февраля 2022, 11:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
О том, какие ограничения могут быть наложены на российский нефтегазовый сектор, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запрет на приобретение российских углеводородов является нереалистичным сценарием, рассказал он. Дело в том, что Россия крупнейший экспортер газа в мире и суммарно она поставляет в СПГ более 200 миллиардов кубометров газа в год.

В частности, для европейского рынка нереально отказаться от поставок газа из РФ. Никто не может так быстро увеличить объем добычи. Все, кто мог это сделать, уже ее нарастили в 2021 году, когда начался дефицит газа. А перенаправить объемы с других рынков в Европу не получится,отметил эксперт.

О нефти Юшков заявил, что теоретически санкции могут снять с других нефтепроизводителей. Суммарно Россией, по словам эксперта, поставляется на международный рынок более 7-7,5 млн б/с. 2 млн баррелей. Эти объемы может предоставить Иран, но при условии, что в течение года будет наращивать добычу. Некоторое количество может дать Венесуэла, говорит Юшков.

Кроме того, надо договариваться с остальными производителями в рамках ОПЕК+ об увеличении объема производства сырья. Если три этих действия выполнить, то частично можно Россию заместить, но опять же возникает вопрос: за какое время? Между тем, санкции надо вводить сейчас, говорит Юшков.

Эксперт сомневается, что в ближайшие годы будет запущен «Северный поток-2». Это возможно только при условии, что в Европе будет дефицит газа, а транзит через Украину будет отсутствовать, говори Юшков. Однако пока этого не наблюдается, пишет «Нефть и капитал».

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#Экономика#Операция на Украине#Украина#ГАЗ#Нефть#ДНР и ЛНР
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