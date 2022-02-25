Игорь Юшков рассказал о возможных ограничениях для нефтегазового сектора России

В частности, для европейского рынка нереально отказаться от поставок газа из РФ. Никто не может так быстро увеличить объем добычи. Все, кто мог это сделать, уже ее нарастили в 2021 году, когда начался дефицит газа. А перенаправить объемы с других рынков в Европу не получится,отметил эксперт.