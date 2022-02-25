Игорь Юшков рассказал о возможных ограничениях для нефтегазового сектора России

Posted 25 февраля 2022, 11:06
Published 25 февраля 2022, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Запрет на приобретение российских углеводородов является нереалистичным сценарием, рассказал он. Дело в том, что Россия крупнейший экспортер газа в мире и суммарно она поставляет в СПГ более 200 миллиардов кубометров газа в год.
В частности, для европейского рынка нереально отказаться от поставок газа из РФ. Никто не может так быстро увеличить объем добычи. Все, кто мог это сделать, уже ее нарастили в 2021 году, когда начался дефицит газа. А перенаправить объемы с других рынков в Европу не получится,отметил эксперт.
О нефти Юшков заявил, что теоретически санкции могут снять с других нефтепроизводителей. Суммарно Россией, по словам эксперта, поставляется на международный рынок более 7-7,5 млн б/с. 2 млн баррелей. Эти объемы может предоставить Иран, но при условии, что в течение года будет наращивать добычу. Некоторое количество может дать Венесуэла, говорит Юшков.
Кроме того, надо договариваться с остальными производителями в рамках ОПЕК+ об увеличении объема производства сырья. Если три этих действия выполнить, то частично можно Россию заместить, но опять же возникает вопрос: за какое время? Между тем, санкции надо вводить сейчас, говорит Юшков.
Эксперт сомневается, что в ближайшие годы будет запущен «Северный поток-2». Это возможно только при условии, что в Европе будет дефицит газа, а транзит через Украину будет отсутствовать, говори Юшков. Однако пока этого не наблюдается, пишет «Нефть и капитал».