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Posted 25 февраля 2022, 14:11

Published 25 февраля 2022, 14:11

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Счета тагильского УСМ заблокированы из-за долга в 128,7 млн по налогам

Счета тагильского УСМ заблокированы из-за долга в 128,7 млн по налогам

25 февраля 2022, 14:11
Фото: 1MI.
Счета ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила заблокировала федеральная налоговая служба из-за долга в 128,7 миллионов рублей.

Согласно данным из открытых источников, основаниями для приостановления операций по счету являются:

  • неуплата налогов, штрафов и пеней;
  • непредоставление налоговой декларации или расчета по НДФЛ;
  • не переданная в положенный срок квитанция о приеме электронных документов;
  • обеспечение исполнения решения, при привлечении налогоплательщика к ответственности по итогам проверок.

Компания не согласна с суммой по налогам и оспаривает её в суде, по обеспечительному платежу у ФНС России находятся 17 единиц спецтехники: семь автомобилей КАМАЗ и бетономешалок 2017 года выпуска и 10 — 2013 года выпуска.

ООО «Уралстроймонтаж» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2004 году, директором фирмы является Алексей Голященко. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков, так как не выполнила контракт «Службы заказчика городского хозяйства» на строительство дорог на Муринских прудах. Сейчас УСМ пытается оспорить это решение в суде.

На данный момент ООО «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по ремонту моста на улице Циолковского и уже неоднократно нарушало сроки, установленные договором.

Напомним, екатеринбуржская «Сталепромышленная компания» заявила о намерении объявить «Уралстроймонтаж» банкротом. Также СПК подала иск в суд о взыскании с тагильской фирмы задолженности в сумме 5,5 миллиона рублей.

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Налоги#ООО Уралстроймонтаж#Залог
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