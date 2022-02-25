Свердловские рестораторы из-за санкций пересматривают меню

Изменение граммовки блюда будет зависит от решения конкретного ресторана и его концепции. Лосось или креветка — это очень валютный товар, его сложно заменить. Тут уже каждый ресторан будет решать сам: либо он уберет блюдо из меню, либо пересмотрит рецептуру и сделает другое блюдо,говорит Пономарев.