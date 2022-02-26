Мужчины Нижнего Тагила стали получать повестки в военкомат

Военные сборы граждан, находящихся в запасе, — действительно стандартное ежегодное мероприятие, но в этом году президент России подписал указ раньше положенного срока. Подготовку мужчины до 50 лет проходят в частях Российской армии, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны или ФСБ. Единоразовая продолжительность сборов не должна превышать двух месяцев, а общая продолжительность за все время нахождения в запасе — не более 12 месяцев. Все это регламентируется постановлением Правительства России о военных сборах № 333.