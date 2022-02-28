В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле

Posted 28 февраля 2022, 09:46
Published 28 февраля 2022, 09:46
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Так, все офисы финансовой организации на сегодняшний день работают в штатном режиме. Средства клиентов доступны им в полном объеме, в том числе и юридическим лицам.
Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Сбербанка.
Там отметили, что ограничений по обмену валюты нет. Кроме того, тагильчане без проблем могут оплачивать товары и переводить деньги с помощью пластиковых карт всех платежных систем.
Также в Сбербанке сообщили, что изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями из-за военной операции на Украине. Ограничения не повлияют на сохранность денежных средств клиентов.
Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на сбои в работе банкоматов и невозможности снять из аппаратов деньги.