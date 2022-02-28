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Posted 28 февраля 2022, 09:46

Published 28 февраля 2022, 09:46

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле

В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле

28 февраля 2022, 09:46
Фото: 1MI.
В Сбербанке заявили о стабильной работе банкоматов и обслуживании клиентов в Нижнем Тагиле, несмотря на военную операцию на Украине.

Так, все офисы финансовой организации на сегодняшний день работают в штатном режиме. Средства клиентов доступны им в полном объеме, в том числе и юридическим лицам.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Сбербанка.

Там отметили, что ограничений по обмену валюты нет. Кроме того, тагильчане без проблем могут оплачивать товары и переводить деньги с помощью пластиковых карт всех платежных систем.

Также в Сбербанке сообщили, что изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями из-за военной операции на Украине. Ограничения не повлияют на сохранность денежных средств клиентов.

Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на сбои в работе банкоматов и невозможности снять из аппаратов деньги.

Тагильчане жалуются на нехватку денег в банкоматах и сбоях в работе аппаратов
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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Банкомат#Сбербанк
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