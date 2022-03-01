Бывший глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов избежал уголовной ответственности

Posted 1 марта 2022,, 09:26
Published 1 марта 2022,, 09:26
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Ленинский суд Нижнего Тагила закончил рассмотрение дела обанкроченного «Тагилбанка». По итогу заседаний членам правления назначены различные штрафы.
Основной владелец финансового учреждения, экс-депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области Алексей Чеканов, в казну государства он заплатит 300 тысяч рублей. А бывший член правления Оксана Логинова — 400 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, члены правления «Тагилбанка» обвинялись в намеренном искажении финансовых документов, а Алексей Чеканов — в подстрекательстве к фальсификации отчетов. Максимально ему за это грозило лишение свободы сроком на 5 лет.
Центральный банк России в 2018 году лишил «Тагилбанк» лицензии, а в январе 2019-го вскрылась недостача в размере 10,5 миллионов рублей.
Осенью имущество банкрота, в том числе здания по адресу Ломоносова, 2а, хотели пустить с молотка, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
Алексей Чеканов с 2008 по 2011 года был депутатом палаты представителей Законодательного собрания. В 2008 году он избирался на пост Главы Нижнего Тагила от «Единой России», но победила Валентина Исаева.